В Рязани мужчина угнал машину у бывшей жены

После развода он бывал дома у бывшей жены, чтобы увидеться с ребенком. В один из таких визитов, он незаметно забрал ключи от машины, отогнал автомобиль в безлюдное место за город и снял с него государственный регистрационный знак.

В Рязани мужчина угнал машину у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 40-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее угнали припаркованный возле дома автомобиль. Рязанка отметила, что машина пропала вместе с ключами.

Выяснилось, что машину угнал бывший муж женщины — 41-летний рязанец. После развода он бывал дома у бывшей жены, чтобы увидеться с ребенком. В один из таких визитов, он незаметно забрал ключи от машины, отогнал автомобиль в безлюдное место за город и снял с него государственный регистрационный знак.

Возбуждено уголовное дело.