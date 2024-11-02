В Рязани мужчина угнал машину у бывшей жены
После развода он бывал дома у бывшей жены, чтобы увидеться с ребенком. В один из таких визитов, он незаметно забрал ключи от машины, отогнал автомобиль в безлюдное место за город и снял с него государственный регистрационный знак.
В Рязани мужчина угнал машину у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В полицию обратилась 40-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее угнали припаркованный возле дома автомобиль. Рязанка отметила, что машина пропала вместе с ключами.
Выяснилось, что машину угнал бывший муж женщины — 41-летний рязанец. После развода он бывал дома у бывшей жены, чтобы увидеться с ребенком. В один из таких визитов, он незаметно забрал ключи от машины, отогнал автомобиль в безлюдное место за город и снял с него государственный регистрационный знак.
Возбуждено уголовное дело.