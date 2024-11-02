В Россию начало поступать сливочное масло из ОАЭ

Напомним, в России пачка сливочного масла подорожала на 24% за год. На рост цен на сливочное масло и сливки повлияло увеличение производства мороженого.

В Россию начало поступать сливочное масло из ОАЭ. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что по состоянию на 2 ноября уже ввезено 90 тонн продукта. Первые поставки начались 18 октября, и ранее они не осуществлялись.

Напомним, в России пачка сливочного масла подорожала на 24% за год. На рост цен на сливочное масло и сливки повлияло увеличение производства мороженого.