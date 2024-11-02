В российских автошколах хотят ввести дистанционное обучение

Минпросвещения намерено ввести дистанционное обучение для водителей. Это предусматривает проект приказа ведомства, на основании которого автошколы разрабатывают программы обучения.

Минпросвещения намерено ввести дистанционное обучение для водителей. Это предусматривает проект приказа ведомства, на основании которого автошколы разработают программы обучения. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил «Ъ».

Отмечается, что обучение пройдет с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале «Госуслуг».

Со ссылкой на экспертов «Ъ» уточнил, что нововведение способно сэкономить время кандидатов в водители и расходы на обучение.