В России охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилеты

Нововведения вступят в силу с 1 января.

В России охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилеты. Об этом сообщают « Известия ».

Согласно новому ГОСТу, который утвердили в Росстандарте, охранники будут обязаны иметь при себе жилет и бронированный шлем. Их нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности в регионе. В обычной ситуации на посту нужно быть с резиновой палкой и наручниками.

Также сотрудники ЧОПов должны иметь документы, доказывающие, что они прошли дополнительную физическую подготовку.

Нововведения вступят в силу с 1 января.