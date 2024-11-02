В России охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилеты
Нововведения вступят в силу с 1 января.
В России охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилеты. Об этом сообщают «
Согласно новому ГОСТу, который утвердили в Росстандарте, охранники будут обязаны иметь при себе жилет и бронированный шлем. Их нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности в регионе. В обычной ситуации на посту нужно быть с резиновой палкой и наручниками.
Также сотрудники ЧОПов должны иметь документы, доказывающие, что они прошли дополнительную физическую подготовку.
Нововведения вступят в силу с 1 января.