В Подмосковье ребенок умер во время тихого час в детском саду

В Подмосковье ребенок умер во время тихого час в детском саду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Погибшему ребенку было почти два года. Отмечается, что утром он хорошо себя чувствовал.

После обеденного сна, когда все малыши проснулись, воспитательница подошла к кровати мальчика, чтобы разбудить, но не смогла. На место вызвали скорую помощь, приехавшие на место медики лишь констатировали смерть малыша.

По данным издания, незадолго до этого ребенок переболел простудным заболеванием. Причину случившегося установят эксперты.