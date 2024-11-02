В Москве учителя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании подростка с шизофренией

В Москве учителя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании подростка с шизофренией. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, подросток учится на факультете дизайна в колледже 1-го МОК. Отмечается, что учебное заведение находится в топ-20 по Москве. Мальчик состоит на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения». Недавно он рассказал матери, что 31-летний преподаватель физкультуры из школы № 1293 на Оршанской улице насилует его последние два месяца у себя дома.

По информации издания, после задержания мужчина во всем сознался, возбуждено уголовное дело.