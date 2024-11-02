В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за призывы к жестокому обращению с животными

Как отмечают авторы, это поможет бороться с желающими «прославиться» и догхантерами.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за призывы к жестокому обращению с животными. Об этом пишет Лента.ру.

Как отмечают авторы, это поможет бороться с желающими «прославиться» и догхантерами.

Отмечается, что от последних догхантеров могут пострадать дети, так как они разбрасывают яд на детских площадках и в песочницах.