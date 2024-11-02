Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
Пнд, 04
Втр, 05
-1°
ЦБ USD 97.55 0.11 03/11
ЦБ EUR 106.14 0.3 03/11
Нал. USD 96.20 / 96.51 02/11 15:35
Нал. EUR 104.30 / 105.18 02/11 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
10 590
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
13 258
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
15 973
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
15 638
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В фотоловушку Окского заповедника попали две стаи волков
«Часто волчья стая растягивается по дороге и на фото попадают только волки, идущие первыми. Всех членов стаи можно посчитать только на видео», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

В фотоловушку Окского заповедника попали две стаи волков. Кадры опубликовали в субботу, 2 ноября, в группе заповедника во «ВКонтакте».

Стаи волков засняли в двадцати километрах друг от друга.

«Часто волчья стая растягивается по дороге и на фото попадают только волки, идущие первыми. Всех членов стаи можно посчитать только на видео», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»