В фотоловушку Окского заповедника попали две стаи волков
«Часто волчья стая растягивается по дороге и на фото попадают только волки, идущие первыми. Всех членов стаи можно посчитать только на видео», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
В фотоловушку Окского заповедника попали две стаи волков. Кадры
Стаи волков засняли в двадцати километрах друг от друга.
«Часто волчья стая растягивается по дороге и на фото попадают только волки, идущие первыми. Всех членов стаи можно посчитать только на видео», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»