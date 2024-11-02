В фотоловушку Окского заповедника попали две стаи волков

«Часто волчья стая растягивается по дороге и на фото попадают только волки, идущие первыми. Всех членов стаи можно посчитать только на видео», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.