В деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов из Ингушетии
По версии следствия, они снабдили террористов оружием.
В деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов из Ингушетии. Об этом пишет Baza.
По версии следствия, они снабдили террористов оружием.
Двое подозреваемых задержаны, двое объявлены в розыск, еще один погиб.
По данным «Базы», члены группы достали четыре охолощенных автомата Калашникова, переделанных в боевые.
«Коммерсантъ» пишет, что в наборе для террористов также были были 68 магазинов и более двух тысяч патронов, большая часть рожков перед отправкой была заряжена.
По показаниям фигурантов дела, за оружие они получили более миллиона рублей.