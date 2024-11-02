В деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов из Ингушетии

По версии следствия, они снабдили террористов оружием.

В деле о теракте в «Крокусе» появились пять новых фигурантов из Ингушетии. Об этом пишет Baza.

По версии следствия, они снабдили террористов оружием.

Двое подозреваемых задержаны, двое объявлены в розыск, еще один погиб.

По данным «Базы», члены группы достали четыре охолощенных автомата Калашникова, переделанных в боевые.

«Коммерсантъ» пишет, что в наборе для террористов также были были 68 магазинов и более двух тысяч патронов, большая часть рожков перед отправкой была заряжена.

По показаниям фигурантов дела, за оружие они получили более миллиона рублей.