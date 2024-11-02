Умер российский журналист Анатолий Юрков

Юркову было 89 лет. Он работал в «Комсомольской правде». Был главным редактором «Рабочей трибуны» и «Российской газеты».

Умер российский журналист Анатолий Юрков. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на главреда РГ Владимира Фронина.

Юркову было 89 лет. Он работал в «Комсомольской правде». Был главным редактором «Рабочей трибуны» и «Российской газеты». В последнюю он пришел в 1995 году и проработал там пять лет.

Как рассказал Фронин, Юрков, когда возглавлял «Российскую газету», смог сделать ее популярной и близкой к читателю. «Это был не просто сухой официальный листок, это была интересная журналистика, это была газета, которая защищала, прежде всего человека, читателя и помогала ему ориентироваться в жизни», — сказал Фронин.

Он добавил, что Юрков до последнего писал в «Российскую газету» про экологию. «Это очень большая потеря для всех нас, для журналистов, и я думаю, для российской журналистики. Будем помнить и будем достойными его памяти», — заключил главред РГ.

Фото с сайта Союза журналистов России