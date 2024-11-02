СК возбудил уголовное дело после смерти рязанца в больнице
Отмечается, что к главе СК по Рязанской области Владимиру Никешкину обратилась жительница Рыбного и сообщила о ненадлежащем оказании медпомощи ее супругу, который скончался в больнице.
СК возбудил уголовное дело после смерти рязанца в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что к главе СК по Рязанской области Владимиру Никешкину обратилась жительница Рыбного и сообщила о ненадлежащем оказании медпомощи ее супругу, который скончался в больнице.
По поручению руководителя возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные действия.