СК возбудил уголовное дело после смерти рязанца в больнице

Отмечается, что к главе СК по Рязанской области Владимиру Никешкину обратилась жительница Рыбного и сообщила о ненадлежащем оказании медпомощи ее супругу, который скончался в больнице.