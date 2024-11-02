С начала года рязанцев оштрафовали почти на 4 млн за незаконную торговлю

По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 3 859 000 рублей.

С начала года рязанцев оштрафовали почти на 4 млн за незаконную торговлю. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 3 859 000 рублей.

Администрация города напомнила рязанцам, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.

Отмечается, что у продавцов нет санитарных книжек. Их товары не проходят проверку качества.