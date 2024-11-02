Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ границы в Белгородской области

Украинские боевики несколько раз пытались зайти в Белгородскую область, но им дали отпор. Силы уничтожены.

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорыва границы в Белгородской области. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, украинские боевики несколько раз пытались зайти в Белгородскую область, но им дали отпор. Силы уничтожены.

Кроме того, ВСУ пытались провести в Курскую область новые войска.