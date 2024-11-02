Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского Соцфонда
Установлено, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало многодетной семье из Старожиловского района в назначении ежемесячной выплаты в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.
Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского Соцфонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало многодетной семье из Старожиловского района в назначении ежемесячной выплаты в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.
По данному факту прокурор внес представление заместителю управляющего ОСФР по Рязанской области.
По результатам рассмотрения учреждение снова отказало в перерасчете размера ежемесячного пособия.
Ведомство направила исковое заявление, которое суд удовлетворил.