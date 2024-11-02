Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского Соцфонда

Установлено, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало многодетной семье из Старожиловского района в назначении ежемесячной выплаты в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского Соцфонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало многодетной семье из Старожиловского района в назначении ежемесячной выплаты в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

По данному факту прокурор внес представление заместителю управляющего ОСФР по Рязанской области.

По результатам рассмотрения учреждение снова отказало в перерасчете размера ежемесячного пособия.

Ведомство направила исковое заявление, которое суд удовлетворил.