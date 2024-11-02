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Погибший на СВО просил выслать на передовую конспекты из Рязанского училища ВДВ
Погибший на СВО ставрополец Михаил Васильев просил выслать на передовую конспекты из Рязанского училища ВДВ.

Погибший на СВО ставрополец Михаил Васильев просил выслать на передовую свои конспекты из Рязанского училища ВДВ. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание «АиФ-Северный Кавказ» в своем Telegram-канале.

Михаил Васильев оказался на линии боевого соприкосновения с первых дней спецоперации. Его супруга вспомнила, что муж просил выслать его конспекты, оставшиеся после окончания Рязанского военного училища. По ее словам, Васильев читал их, чтобы осмыслить происходящее.

Как указано в посте, с 2022 по 2023 годы офицер Васильев получил медаль за Отвагу, дважды стал кавалером ордена Мужества и был представлен к высшей государственной награде. Звезду Героя он получил уже посмертно.

«Муж был из тех командиров, кто, не раздумывая, отдал бы свою жизнь за боевого товарища. Он чувствовал ответственность перед семьями своих подчиненных и прикладывал все усилия, чтобы сберечь их жизни», — рассказала изданию вдова.

Васильев, по данным издания, погиб, эвакуируя своих раненых сослуживцев.

Фото: «АиФ-Северный Кавказ»