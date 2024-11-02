Песков сообщил, что Путин начал подготовку к «Валдайскому форуму»

Песков отметил, что тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году звучит как «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Заседание состоится 7 ноября.

Песков сообщил, что Путин начал подготовку к «Валдайскому форуму». Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, Путин уже начал работать над речью, с которой он выступит на «Валдае».

Песков отметил, что тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году звучит как «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Заседание состоится 7 ноября.