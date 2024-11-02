На трассе в Рязанской области в ДТП пострадал 12-летний ребенок

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 1 ноября, на 363 километре автодороги М-5 «Урал» в Щацком районе.

На трассе в Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 1 ноября, на 363 километре автодороги М-5 «Урал» в Щацком районе.

40-летняя женщина на «Ладе Гранта», по предварительной информации, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Веста».

В результате происшествия пострадали двое водителей, а также пассажиры в возрасте 12-ти и 37-ми лет.

Проводится проверка.

Напомним, в Рязанской области на одном участке произошло два ДТП.