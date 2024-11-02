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На маршруте «Рязань — Москва» запустили еще один новый электропоезд
«Теперь до столицы и обратно можно добраться на еще одном новом ЭП2Д. Удобные кресла, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов в пути. Все составы приспособлены для маломобильных пассажиров и оборудованы сходами на низкие платформы», — написал Павел Малков.

Запустили еще один новый электропоезд на маршруте «Рязань — Москва». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Теперь до столицы и обратно можно добраться на еще одном новом ЭП2Д. Удобные кресла, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов в пути. Все составы приспособлены для маломобильных пассажиров и оборудованы сходами на низкие платформы», — написал он.

Отмечается, что в декабре обновят еще одну электричку на данном маршруте.

Как сообщил Малков, вместе с РЖД и ЦППК продолжим развивать транспортное сообщение в Рязанской области. ЦППК планомерно привела в порядок электрички, на состояние которых раньше обращали внимание рязанцы.

Напомним, в сентябре 2024 года на маршрут вышли два новых электропоезда «Рязань — Москва».

Кроме того, в 2025 году проработают вопрос обновления подвижного состава «Экспресса».

В Рязанской области каждый день перевозки осуществляют 23 пригородных поезда. Последний раз обычные электропоезда в регионе обновляли в 1986 году.