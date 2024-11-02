Запустили еще один новый электропоезд на маршруте «Рязань — Москва». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Теперь до столицы и обратно можно добраться на еще одном новом ЭП2Д. Удобные кресла, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов в пути. Все составы приспособлены для маломобильных пассажиров и оборудованы сходами на низкие платформы», — написал он.
Отмечается, что в декабре обновят еще одну электричку на данном маршруте.
Как сообщил Малков, вместе с РЖД и ЦППК продолжим развивать транспортное сообщение в Рязанской области. ЦППК планомерно привела в порядок электрички, на состояние которых раньше обращали внимание рязанцы.
Напомним, в сентябре 2024 года на маршрут вышли два новых электропоезда «Рязань — Москва».
Кроме того, в 2025 году проработают вопрос обновления подвижного состава «Экспресса».
В Рязанской области каждый день перевозки осуществляют 23 пригородных поезда. Последний раз обычные электропоезда в регионе обновляли в 1986 году.