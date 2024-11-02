На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион

Благодаря сервису люди, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые услуги в одном месте на портале по принципу «жизненной ситуации».

На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило РИА Новости.

Как объяснили журналистам, благодаря сервису люди, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые услуги в одном месте на портале по принципу «жизненной ситуации».

Россиянам предоставили возможность при переезде подавать через «Госуслуги» заявление о регистрации по месту жительства, переоформлять полис ОМС, прикрепляться к поликлинике, записывать детей в школу и детсад, переоформлять пенсии и соцвыплаты, вставать на учет в военкомате.

Уточняется, что сейчас запущено 16 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах «Госуслуги» и «МСП.РФ». До конца 2024 года хотят запустить 34 «жизненных ситуаций» федерального уровня и 85 — регионального.