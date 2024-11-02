На «Госуслугах» появилась функция регистрации каналов и пабликов
Отмечается, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень.
На «Госуслугах» появилась функция регистрации каналов и пабликов с пдписчиками более 10 тысяч человек. Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень.
Минцифры напомнило, что если канал или страница не будут верифицированы подобным образом, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу.
Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.