На «Госуслугах» появилась функция регистрации каналов и пабликов

Отмечается, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень.

На «Госуслугах» появилась функция регистрации каналов и пабликов с пдписчиками более 10 тысяч человек. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень.

Минцифры напомнило, что если канал или страница не будут верифицированы подобным образом, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу.

Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.