Музей-заповедник Есенина в Константинове с 5 ноября перейдет на зимний режим работы

С 5 ноября в заповеднике закроют для посещения амбар, избу-времянку, ригу в усадьбе родителей поэта и оранжерею в усадьбе Лидии Кашиной.

Музей-заповедник Есенина в Константинове с 5 ноября перейдет на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

С 5 ноября в заповеднике закроют для посещения амбар, избу-времянку, ригу в усадьбе родителей поэта и оранжерею в усадьбе Лидии Кашиной.

По понедельникам в музее будет выходной. Экспозиции будут открыты со вторника по пятницу с 10.00 до 17.00. Билеты в кассе можно будет купить до 16.00.

Отмечается, что в субботу и воскресенье музей будет работаться с 10.00 до 18.00, билетная касса — до 17.00.