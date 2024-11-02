Москалькова призвала Украину ускорить обмен пленными
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина должна вернуться к конструктивному диалогу по обменам пленными и ускорить их.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина должна вернуться к конструктивному диалогу по обменам пленными и ускорить их. Об этом она
«Это является важной гуманитарной темой и полностью соответствует международным принципам и нормам», — отметила она.
По словам Москальковой, из-за политизации вопроса украинской стороной обмены проходят «очень тяжело и медленно».
Она уточнила, что более года Киев не соглашается на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад. Отмечается, что из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих забрали только 279.