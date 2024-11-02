Медведев: в бюджете заложено финансирование народной программы ЕР

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета. Партия предлагает увеличить финансирование по ряду направлений — на АПК, поддержку науки, спорта, регионов.

Поправки обсудили на заседании программной комиссии с членами Правительства, которую провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил , что «Единая Россия» при работе над главным финансовым документом страны с Кабмином достигла главной цели — финансирования Послания президента и положений народной программы партии.

«Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», — напомнил Медведев.

По его словам, необходимо обратить внимание на ряд задач, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием.

В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на развитие АПК.

«(Это касается — прим. ред.) комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранение водных биологических ресурсов», — сказал Медведев.

Необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития, подчеркнул председатель «Единой России».

«Они стартовали 5 лет назад и успешно себя зарекомендовали. Решение об их продлении принято Президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по 1 миллиарду рублей ежегодно в период 2025—2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остаётся актуальным вопрос развития региональной дорожной сети», — сказал он.

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих учёных.

Ещё одно предложение — увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе, в государствах-партнерах, где в школах ведется обучение на русском.

Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что позволит улучшить качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников.