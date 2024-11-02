МЧС опубликовало кадры с места тушения двухэтажного здания в Касимове

Напомним, ЧП произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября.

МЧС опубликовало кадры с места тушения двухэтажного здания в Касимове. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ЧП произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В МЧС сообщили, что своевременное прибытие и оперативная работа пожарных не дали огню распространиться на соседние дома.

«Телефон — это, в первую очередь, средство связи, а уже потом — видеокамера», — написали в посте.