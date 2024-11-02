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Кадыров отменил приказ не брать в плен украинских военных
Приказ Кадыров озвучил после атаки беспилотников на здание Российского университета спецназа. После этого, по словам главы Чечни, он получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

Кадыров отменил приказ не брать в плен украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приказ Кадыров озвучил после атаки беспилотников на здание Российского университета спецназа. По его словам, после этого он получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что приказ данный ахматовцам отменен.

«Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил он.