Главком ВСУ: ВС РФ в настоящий момент проводит одно из самых мощных наступлений
По его словам, сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян» с начала конфликта.
Российская армия в настоящий момент проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — подчеркнул он.
По его словам, сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян».