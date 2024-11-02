Главком ВСУ: ВС РФ в настоящий момент проводит одно из самых мощных наступлений

По его словам, сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян» с начала конфликта.

Российская армия в настоящий момент проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян».