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Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение
Отмечается, что до конца суток 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся местами сильные осадки (дождь, снег), гололед, налипание мокрого снега.

Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что до конца суток 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся местами сильные осадки (дождь, снег), гололед, налипание мокрого снега.

Кроме того, прогнозируется ухудшение видимости в осадках до 200-500 метров, усиление ветра порывами 16-21 м/с, на отдельных участках дорог гололедица.