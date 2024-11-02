Депутат объяснил, кому не придется проходить идентификацию канала в соцсетях

По его словам, идентификацию не придется проходить пользователям с аудиторией до 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора.

Депутат объяснил, кому не придется проходить идентификацию канала в соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Антон Горелкин.

По его словам, идентификацию не придется проходить пользователям с аудиторией до 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора.

«Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — написал Горелкин.