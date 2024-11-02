44-летний рязанец под видом инвестиций перевел мошенникам почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело.

44-летний рязанец под видом инвестиций перевел мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился житель Скопина и рассказал, что в интернете заметил рекламу с предложением выгодного инвестирования и оставил заявку.

Вскоре с ним связался «финансовый аналитик» и рассказал принцип заработка. Под его контролем мужчина зарегистрировался на биржевой платформе и внес первоначальный взнос.

В течение нескольких месяцев, злоумышленники перечисляли скопинцу некоторые суммы «дивидендов», но постепенно убеждали его, что для дальнейшей работы на платформе и получения прибыли необходимо увеличивать вложения.

В итоге мужчина перевел 986 тысяч рублей, но вывести деньги уже не смог, а «консультант» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.