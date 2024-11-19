Зеленский заявил, что выборов на Украине во время военного положения не будет
«Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует», — привел его слова депутат.
Зеленский заявил, что выборов на Украине во время военного положения не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады Железняка.
По его словам, Зеленский заявил, что выборов на Украине в период действия военного положения не будет, заявил Зеленский.
«Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует», — привел его слова депутат.