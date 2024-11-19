Зеленский представил в Верховной Раде «план стойкости»

План состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, общества, человеческий капитал, культурный суверенитет, политика героев.

Зеленский представил в Верховной Раде «план стойкости». Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

План состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, общества, человеческий капитал, культурный суверенитет, политика героев. Отмечается, что весь план устойчивости с приложениями будет представлен только в декабре.

Президент Украины заявил, что страна нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы. Он отметил, что уменьшения мобилизационного возраста на Украине не будет, будет введен военный омбудсмен и технологическая ставка.

В марте 2025 года, по его словам, в стране проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Также будет создано Министерство объединения Украины. Инициируют введение «культурного Рамштайна».

Помимо этого, анонсировано внедрение «помощника ветерана». 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году.