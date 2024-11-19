За ночь на российскими регионами уничтожили 12 беспилотников ВСУ

В ночь на 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской.

За ночь на российскими регионами уничтожили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ночь на 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской.

Отмечается, что во время атаки в районе Таганрога пострадал водитель «ГАЗели».