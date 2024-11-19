Великобритания выделит 9,49 миллиона долларов на ударные дроны для Украины

Великобритания выделит 9,49 миллиона долларов на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами.

Великобритания выделит 9,49 миллиона долларов на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на британское Минобороны.

Со ссылкой на документы ведомства говорится, что правительство объявило о новой военной помощи Украине в размере 7,5 миллиона фунтов [9,49 миллиона долларов] для поставки ударных и разведывательных дронов.