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В Ухолове 19-летний рецидивист ограбил магазин
В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до четырех лет лишения свободы.

В Ухолове 19-летний рецидивист ограбил магазин. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась кассир и сообщила, что посетитель похитил из торгового зала пять бутылок водки и бутылку вина. Заявительница добавила, что грабитель, предположительно, был пьян.

Оперативники составили портрет злоумышленника и узнали по нему 19-летнего местного жителя. Ранее его осудили за кражу.

Молодого человека нашли и задержали.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до четырех лет лишения свободы.