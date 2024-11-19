В среду в Рязанской области пройдет небольшой дождь

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до 0, +5 градусов.

В среду в Рязанской области пройдет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 20 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер южной четверти, 6-11 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до 0, +5 градусов.