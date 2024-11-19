В Скопинском районе водитель выехал на «встречку» и врезался в иномарку

В результате происшествия пострадали три человека.

В Скопинском районе водитель выехал на «встречку» и врезался в иномарку. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в группе «ДПС Скопин» ВКонтакте.

Авария произошла 15 ноября в 7:35 на 38 км дороги «Пехлец-Кораблино-Скопин». 34-летний водитель за рулем ВАЗ 2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Hyundai Solaris.

В результате происшествия оба водителя, а также пассажир иномарки получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.