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В рязанском ТЦ проводили выставку кошек с нарушениями
Выставка кошек проходила с нарушениями требований по их содержанию и использованию

В рязанском ТЦ проводили выставку животных с нарушениями. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как указано в посте, выставка кошек проходила с нарушениями требований по их содержанию и использованию, а именно:

  • выставка животных проходит в период с 31 октября 2024 по 15 декабря 2024, что превышает четыре календарных дня и максимальное время нахождения животных в месте проведения (более 12 часов);
  • животные поступили на площадку по ветеринарным сопроводительным документам, но сопоставить их с участниками выставки не представилось возможным, в связи с отсутствием информации об идентификации животных в описи ветеринарных сопроводительных документов.

Организатору выставки объявили предостережение.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям