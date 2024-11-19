В рязанском ТЦ проводили выставку кошек с нарушениями

Выставка кошек проходила с нарушениями требований по их содержанию и использованию

В рязанском ТЦ проводили выставку животных с нарушениями. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как указано в посте, выставка кошек проходила с нарушениями требований по их содержанию и использованию, а именно:

выставка животных проходит в период с 31 октября 2024 по 15 декабря 2024, что превышает четыре календарных дня и максимальное время нахождения животных в месте проведения (более 12 часов);

животные поступили на площадку по ветеринарным сопроводительным документам, но сопоставить их с участниками выставки не представилось возможным, в связи с отсутствием информации об идентификации животных в описи ветеринарных сопроводительных документов.

Организатору выставки объявили предостережение.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям