В рязанском ЦПКиО начали установку 12-метровой новогодней ели

Работы по сборке проводит дирекция благоустройства города.

В рязанском ЦПКиО начали установку 12-метровой новогодней ели. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы по сборке проводит дирекция благоустройства города. Символ праздника расположится у зеленого театра.

В мэрии добавили, что также поставлены деревья в Гвардейском сквере, детском городке сквера имени Скобелева, Лесопарке и Верхнем городском парке.