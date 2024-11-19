В рязанском ЦПКиО начали установку 12-метровой новогодней ели
Работы по сборке проводит дирекция благоустройства города.
В рязанском ЦПКиО начали установку 12-метровой новогодней ели. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работы по сборке проводит дирекция благоустройства города. Символ праздника расположится у зеленого театра.
В мэрии добавили, что также поставлены деревья в Гвардейском сквере, детском городке сквера имени Скобелева, Лесопарке и Верхнем городском парке.