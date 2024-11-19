В Рязанской области похоронили погибшего в зоне СВО бойца

Мужчина отправился на СВО весной 2024 года. Погиб он 12 ноября.

Во вторник, 19 ноября, в селе Федяево Шацкого района простились с погибшим в зоне СВО Александром Козловым. Об этом сообщили в официальной группе администрации муниципального образования.

Как указано в публикации, мужчина отправился на СВО весной 2024 года. Погиб он 12 ноября.

Администрация Шацкого района выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Козлов родился в декабре 1977 года. После окончания Федяевской основной школы получил профессию тракториста в Шацком СПТУ-26.

Фото: группа «Шацкий район» во «ВКонтакте»