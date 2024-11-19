В Рязанской области переименовали железнодорожный остановочный пункт и платформу

Остановка «303 км» переименована в «Поплевино», платформа «308 км» теперь носит название «Петрово».

В Рязанской области переименовали железнодорожный остановочный пункт и платформу. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба РЖД.

Отмечается, что изменения проведены с учетом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Так остановка «303 км» переименована в «Поплевино», платформа «308 км» теперь носит название «Петрово».

Всего на МЖД заменили более 50 наименований с числовыми обозначениями километров.