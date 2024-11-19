В Рязанской области осудят двух человек, убивших и закопавших женщину

Убийство произошло 6 июля 2023 года в селе Лакаше Спасского района.

В Рязанской области осудят двух человек, убивших и закопавших женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 6 июля 2023 года в селе Лакаше Спасского района между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности. Мужчина попытался задушить возлюбленную, затем попросил знакомую, в чьем доме они находились, принести какой-нибудь тяжелый предмет. Хозяйка дома дала мужчине кувалду, которой он нанес сожительнице несколько ударов по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Тело потерпевшей сообщники вывезли на тачке за пределы домовладения и закопали, замаскировав захоронение сеном. Вещи убитой сожгли.

Кроме того, мужчина похитил более 60 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей: денежные средства он обнаружил в своей квартире, когда разбирал вещи убитой сожительницы.

Несколько месяцев потерпевшая числилась пропавшей без вести, ее сожитель пояснял, что якобы летом они расстались, и местонахождение женщины ему неизвестно. Ее труп нашли только в марте 2024 года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК публиковал видео допроса.