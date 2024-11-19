В Рязани мужчине-инвалиду не выдавали льготные лекарства

Прокуратура установила, что местный житель — инвалид и по медпоказаниям нуждается в постоянном обеспечении льготными лекарствами. Однако рецепты на медикаменты были не выдавали из-за отсутствия препаратов в регионе. Мужчина покупал их за собственные деньги.

В Рязани мужчине-инвалиду не выдавали льготные лекарства. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорный орган установил, что местный житель — инвалид и по медпоказаниям нуждается в постоянном обеспечении льготными лекарствами. Однако рецепты на медикаменты были не выдавали из-за отсутствия препаратов в регионе. Мужчина покупал их за собственные деньги.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать региональное министерство здравоохранения обеспечить рязанца лекарственными препаратами, произвести компенсацию расходов, затраченных на самостоятельное приобретение лекарств, а также возместить моральный вред.

Так, в пользу заявителя взыскали расходы на приобретение медикаментов в размере более 4,5 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.