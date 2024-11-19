В Рязанской области ищут родственников участника ВОВ Сергея Фессалоницкого

На сайтах, посвященных участникам ВОВ, нет ни фотографии Сергея Фессалоницкого, ни воспоминаний его родственников. Есть лишь пометка «ранен 17.11.1941 года.

В Рязанской области ищут родственников участника Великой Отечественной войны Сергея Фессалоницкого. Об этом пишет ИД «Пресса».

В годы войны он был курсантом 9-ой роты отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища им. ВС РС ФСР, защищавшего подступы к Москве с 7 октября 1941 года по 6 декабря 1941 года на Волоколамском направлении.

В документах он записан как Сергей Леонидович Фессалоницкий, 1920 г. р., Рязанская область, село Чернава.

За два месяца оборонительных боев кремлевцы потеряли убитыми и пропавшими без вести 820 курсантов из 1330.

На сайтах, посвященных участникам ВОВ, нет ни фотографии Сергея Фессалоницкого, ни воспоминаний его родственников. Есть лишь пометка «ранен 17.11.1941 года.