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В Рязанской области ищут родственников участника ВОВ Сергея Фессалоницкого
На сайтах, посвященных участникам ВОВ, нет ни фотографии Сергея Фессалоницкого, ни воспоминаний его родственников. Есть лишь пометка «ранен 17.11.1941 года.

В Рязанской области ищут родственников участника Великой Отечественной войны Сергея Фессалоницкого. Об этом пишет ИД «Пресса».

В годы войны он был курсантом 9-ой роты отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища им. ВС РС ФСР, защищавшего подступы к Москве с 7 октября 1941 года по 6 декабря 1941 года на Волоколамском направлении.

В документах он записан как Сергей Леонидович Фессалоницкий, 1920 г. р., Рязанская область, село Чернава.

За два месяца оборонительных боев кремлевцы потеряли убитыми и пропавшими без вести 820 курсантов из 1330.

На сайтах, посвященных участникам ВОВ, нет ни фотографии Сергея Фессалоницкого, ни воспоминаний его родственников. Есть лишь пометка «ранен 17.11.1941 года.

Если вы располагаете какой-либо информацией, пишите на электронную почту mlsred1@mail.ru.