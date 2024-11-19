В Рязанской области иномарка опрокинулась в поле, пострадали два человека

ДТП произошло 16 ноября на 81 км дороги «Рязань — Пронск — Скопин» в Скопинском районе.

В Рязанской области иномарка опрокинулась в поле. Об этом сообщает паблик «ДПС Скопин».

ДТП произошло 16 ноября на 81 км дороги «Рязань — Пронск — Скопин» в Скопинском районе. Hyundai Accent съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры 1975 г. р. и 1978 г. р. с травмами госпитализированы в Скопинский ММЦ.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.