В Рязанской области иномарка опрокинулась в поле, пострадали два человека
ДТП произошло 16 ноября на 81 км дороги «Рязань — Пронск — Скопин» в Скопинском районе.
В Рязанской области иномарка опрокинулась в поле. Об этом сообщает паблик «ДПС Скопин».
ДТП произошло 16 ноября на 81 км дороги «Рязань — Пронск — Скопин» в Скопинском районе. Hyundai Accent съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП пассажиры 1975 г. р. и 1978 г. р. с травмами госпитализированы в Скопинский ММЦ.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.