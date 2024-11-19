В рязанской квартире нашли труп женщины

Отмечается, что тревогу забил старший по дому. Он заметил, что в квартире женщины уже несколько дней постоянно горит свет, а сама она давно не выходит на улицу.

В рязанской квартире нашли труп женщины. Об этом пишет «МК-Рязань» со ссылкой на СК.

Отмечается, что тревогу забил старший по дому. Он заметил, что в квартире женщины уже несколько дней постоянно горит свет, а сама она давно не выходит на улицу.

Квартиру вскрыли. При осмотре следов криминального характера на трупе не обнаружено.

По факту смерти жительницы Рязани 1937 года рождения Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку.