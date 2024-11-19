В Рязани усилят контроль за содержанием контейнерных площадок

Ранее Малков раскритиковал рязанский минтэк за оборудование контейнерных площадок.

В Рязани усилят контроль за содержанием контейнерных площадок. Об этом сообщает паблик «Ассоциация управляющих компаний ЖКХ РО».

Отмечается, что глава администрации Виталий Артемов поручил усилить контроль за содержанием контейнерных площадок и своевременностью вывоза твердых коммунальных отходов.

Ранее Малков раскритиковал рязанский минтэк за оборудование контейнерных площадок.