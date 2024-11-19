В Рязани простились с погибшим на СВО Алексеем Бундиным

У Алексея остались жена и двое детей.

В Рязани простились с погибшим на СВО Алексеем Бундиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ермишинского района.

Во вторник, 19 ноября, в Рязани простились с Алексеем Бундиным, погибшим в ходе боев в районе населенного пункта Терны (Красно-лиманское направление).

Алексей родился 4 декабря 1985 года в селе Надежка Ермишинского района. Окончил Ермишинскую школу. Учился в Шацком колледже культуры. Жил в Нижнем Новгороде, затем — в Рязани. Учился в рязанском колледже культуры, стал руководителем вокально-инструментального ансамбля. Был участником ВИА «Шанс» и рок — группы «Свобода».

Подписал контракт с министерством обороны 7 сентября 2023 года.

Погиб 23 марта 2024 года и считался без вести пропавший. Проходил службу в 20 армии, 752 мотострелковый гвардейский полк, штурмовик штурмового отряда «Фиксики» роты Витязи.

Похоронен в Рязани на Аллее Славы.

У Алексея остались жена и двое детей.