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В Рязани полицейские провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ
Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе реализации оперативных материалов ликвидировали нелегальный интернет-магазин. Задержаны трое жителей Рязани, которые подозреваются в торговле дорогостоящими наркотическими средствами и психотропными веществами.

В Рязани полицейские провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе реализации оперативных материалов ликвидировали нелегальный интернет-магазин. Задержаны трое жителей Рязани, которые подозреваются в торговле дорогостоящими наркотическими средствами и психотропными веществами.

Выяснилось, что 37-летний рязанец создал интернет-магазин по сбыту наркотиков. Он открыл страницу с рекламой и ценами на свои услуги и привлек в качестве помощников своих знакомых — 35-летнего мужчину и 49-летнюю женщину.

Отмечается, что в группе четко распределялись роли. Организатор приобретал оптовые партии наркотиков, часть их передавал своему сообщнику для розничного сбыта, а также сам делал тайники-закладки. Женщина дома выполняла функцию администратора наркошопа — следила за продажами и координировала действия покупателей.

Наркотики сбывали не только в Рязани, но и выезжали для этого в Московскую и Тульскую области.

При силовой поддержке спецназа Росгвардии полицейские задержали группу и провели обыски в их жилищах.

В квартирах и автотранспорте сообщников и в тайниках на участках местности полицейские обнаружили и изъяли многочисленные свертки с кокаином, героином, метадоном, «экстази» и другими наркотическими средствами и психотропными веществами общей массой 105 граммов. Также изъяты компьютерная техника, средства связи, «черная бухгалтерия», хранившийся без разрешения травматический пистолет и ракетница, приспособленная для стрельбы охотничьими патронами.

Возбуждено уголовное дело.