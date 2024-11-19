В Рязани на улице Связи грузовик сбил 18-летнего пешехода
В результате происшествия пострадавшего госпитализировали.
В Рязани на улице Связи грузовик сбил 18-летнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 18 ноября, примерно в 07:29 около дома № 29 строение 7. По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем автомобиля «МАЗ» наехал на жителя Рязанской области, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавшего госпитализировали.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.