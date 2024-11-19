В Рязани компанию оштрафовали за дачу взятки агрохимической службе
По данным следствия, в 2020 — 2021 гг. руководитель ООО «ГК «Кодекс» передал директору ФГБУ «Станция агрохимической службы «Рязанская» взятку за заключение договоров на оказание информационных услуг.
В Рязани компанию оштрафовали за дачу взятки агрохимической службе. Об этом сообщает пресс служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2020 — 2021 гг. руководитель ООО «ГК «Кодекс» передал директору ФГБУ «Станция агрохимической службы «Рязанская» взятку за заключение договоров на оказание информационных услуг.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Руководителю компании «Кодекс» назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.