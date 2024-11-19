В Рязани компанию оштрафовали за дачу взятки агрохимической службе

По данным следствия, в 2020 — 2021 гг. руководитель ООО «ГК «Кодекс» передал директору ФГБУ «Станция агрохимической службы «Рязанская» взятку за заключение договоров на оказание информационных услуг.